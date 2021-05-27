Лукашенка спіймали на новій брехні про "мінування" літака Ryanair

Після коментаря самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair ЗМІ пишуть про нову брехню з боку так званого президента.

Нагадаємо, 26 травня він заявив, що повідомлення про мінування борту надійшло в "Афіни, Мінськ і Вільнюс одночасно". А після того, як білоруські диспетчери передали нібито отриману від спецслужб інформацію про бомбу пілотам Ryanair, літак вирішили посадити саме в Мінську, для чого підняли в небо винищувач ВПС Білорусі МіГ-29.

За інформацією центру "Досьє", їм вдалося отримати і проаналізувати копію електронного листа, відправленого "представником ХАМАС" в мінський аеропорт. Цікаво, що з нього випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 27 хвилин раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

Крім того, ХАМАС офіційно спростував причетність до відправки листа і заявив, що не вдається до подібних методів.

Увагу привернули і слова Лукашенка про те, що повідомлення було надіслано зі Швейцарії. Однак воно було відправлено з захищеного сервісу, і точне місцезнаходження користувача визначити неможливо. Більш того, провайдер електронної пошти Proton Technologies AG заявив Reuters, що лист був відправлений після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака.

Нагадаємо, прес-служба аеропорту імені Шопена спростувала заяву Олександра Лукашенка про нібито прохання пілотів Ryanair про екстрену посадку.