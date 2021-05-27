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Вибачення Путіна: Кремль поставив Лукашенка на місце

Вибачення Путіна: Кремль поставив Лукашенка на місце
Оновлено 18:17 Сьогодні Телеграф

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів ЗМІ про те, що його колега з РФ Володимир Путін нібито приніс йому вибачення за обговорення Білорусі з США. Мовляв, Путін вибачився і "зробив порядно". Втім, в Кремлі цю заяву обернули інакше.

"Він мені потім дзвонив і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь. Я кажу: "Та це тобі спасибі, що ти йому так сказав", ㅡ переказав розмову Лукашенко.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путін зовсім не вибачався, а його "вибачення" - лише фігура мови.

"Не варто сприймати це безпосередньо в якості вибачення, але це фігура мови. Дійсно, президент Путін все-таки досить коректний, і він вважав за необхідне проінформувати білоруського колегу про те, що ця проблематика зачіпалася", ㅡ заявив Пєсков.

Нагадаємо, після коментаря самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair ЗМІ пишуть про нову брехню з боку так званого президента.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Дмитро Пєсков, Вибачення.
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