Вибачення Путіна: Кремль поставив Лукашенка на місце

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів ЗМІ про те, що його колега з РФ Володимир Путін нібито приніс йому вибачення за обговорення Білорусі з США. Мовляв, Путін вибачився і "зробив порядно". Втім, в Кремлі цю заяву обернули інакше.

"Він мені потім дзвонив і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь. Я кажу: "Та це тобі спасибі, що ти йому так сказав", ㅡ переказав розмову Лукашенко.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путін зовсім не вибачався, а його "вибачення" - лише фігура мови.

"Не варто сприймати це безпосередньо в якості вибачення, але це фігура мови. Дійсно, президент Путін все-таки досить коректний, і він вважав за необхідне проінформувати білоруського колегу про те, що ця проблематика зачіпалася", ㅡ заявив Пєсков.

Нагадаємо, після коментаря самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair ЗМІ пишуть про нову брехню з боку так званого президента.