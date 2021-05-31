"Загроза Заходу": Росія збирається розгорнути нові військові частини біля кордонів України

Росія готує відповідь на дії НАТО, які нарощують військову міць і стали проводити більше навчань, ніж раніше. За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в західному стратегічному напрямку вони сформують близько 20 нових з'єднань і військових частин.

Російського генерала цитує РІА "Новости".

Так, Шойгу виступив із заявою про загрозу з боку НАТО для РФ і звинуватив Захід у агресивних діях. За його словами, в зазначеному регіоні продовжує наростати військова загроза.

Генерал переконаний, що дії НАТО нібито руйнують систему безпеки в світі, тому "Росія змушена протидіяти".

Крім 20 нових військових з'єднань і військових частин, російську армію забезпечать ще більшою кількістю техніки і закуплять близько 2000 одиниць нової зброї.

Нагадаємо, в Міноборони РФ здивували розслідуванням за фактом... сну командира військової частини, який нібито відлетів в царство Морфея прямо на нараді з міністром Сергієм Шойгу.