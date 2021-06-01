Лукашенко зібрався відправляти літаки "Бєлавіа" в Крим: озвучена загроза

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 червня заявив про те, що вони опрацьовують питання про відправку своїх літаків компанії "Бєлавіа" в Крим.

За словами Лукашенка, у них є санаторій в Криму, в який раніше білоруси їздили через Україну, щоб уникнути загострень відносин.

"Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - говорить політик. - Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим".

Слова Лукашенка прокоментував білоруський аналітик і блогер Ігор Тишкевич, який переконаний: це буде кінець для компанії "Бєлавіа" і не тільки.

"Білорусь пройде точку неповернення у відносинах з Україною (в РФ вперше відкриють шампанське). А також, якщо таке стане можливим з використанням авіаційного парку "Бєлавіа", це стане кінцем цієї авіакомпанії (в РФ другий раз вип'ють на радощах)", - вважає аналітик.

Раніше ми повідомляли про те, що Лукашенко виконав пропозицію Путіна в Сочі.