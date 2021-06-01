"Пишуть, що ми вбивці": батько казанського стрілка розговорився про синів

Батько Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в 175-й школі Казані і вбив 10 осіб, розповів, що довелося пережити їхній сім'ї після страшного вчинку сина.

Слова 54-річного Ріната Галявієва цитує Телеграм-канал Baza.

Чоловік каже, що так і не бачився з сином і не відмовляється від нього навіть після масового вбивства.

"Ільназ став агресивним з нового року. А так - ніяких особливих дивацтв. Максимум дверима грюкне, коли розсердиться. Півтора місяці тому агресії стало ніби більше, не знаю, чим це було викликано, - зізнається чоловік, - Моєму іншому синові в соцмережах пишуть, що ми вбивці. Дружина досі в дикому стресі, з ліжка не встає. Мені претензій ніхто не висловлював. Навпаки, на роботі дуже хороший колектив, колеги підтримали, спасибі їм велике".

Галявієв каже, що про захворювання мозку у Ільназа вони дізналися, коли той був у 8-9 класі і скаржився на головний біль.

"Що я сказав би синові при зустрічі? Дуже хочеться побачитися, сказав би йому пару слів "ласкавих", насварив би капітально. В очі подивився б, один на один", - говорить батько вбивці.

Нагадаємо, 11 травня в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в гімназії №175. Він убив 10 людей і поранив більше двох десятків.