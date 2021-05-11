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В Казани число погибших возросло: сколько жертв и пострадавших на данный момент

В Казани число погибших возросло: сколько жертв и пострадавших на данный момент
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф

В российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в школе

По данным, обнародованным администрацией президента Татарстана Рустама Минниханова, число погибших достигло девяти человек. 

Кроме того, там сообщили, что шестеро детей находятся в очень тяжелом состоянии.

"Всего поступило 18 детей, из них 6 крайне тяжелые - идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", - сообщили в пресс-службе. 

Ранее сообщалось, что во время стрельбы помимо 18 детей пострадали также трое взрослых

Изначально сообщалось, что нападавший, Ильназ Галявиев, действовал не один и что одного из нападавших якобы убили, но затем в МВД Татрстана эту информацию опровергли. 

Сам стрелок, который ранее назвал себя "Богом", после задержания смог лишь сказать, что "всех ненавидит".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Казань, Ильназ Галявиев.
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