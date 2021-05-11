В Казани число погибших возросло: сколько жертв и пострадавших на данный момент

В российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в школе.

По данным, обнародованным администрацией президента Татарстана Рустама Минниханова, число погибших достигло девяти человек.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до 9 человек, сообщил Минниханов — Дождь (@tvrain) May 11, 2021

Кроме того, там сообщили, что шестеро детей находятся в очень тяжелом состоянии.

"Всего поступило 18 детей, из них 6 крайне тяжелые - идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", - сообщили в пресс-службе.

После стрельбы в школе в Казани шестеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. «Всего поступило 18 детей, из них 6 крайне тяжелые — идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами», — сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана. — РБК (@ru_rbc) May 11, 2021

Ранее сообщалось, что во время стрельбы помимо 18 детей пострадали также трое взрослых.

Изначально сообщалось, что нападавший, Ильназ Галявиев, действовал не один и что одного из нападавших якобы убили, но затем в МВД Татрстана эту информацию опровергли.

Сам стрелок, который ранее назвал себя "Богом", после задержания смог лишь сказать, что "всех ненавидит".