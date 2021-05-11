Стрельба в российской школе: появился список пострадавших

Появился список школьников и сотрудников гимназии в Казани (республика Татарстан, РФ), где днем 11 мая 19-летний парень Ильназ Галявиев устроил стрельбу.

По информации Телеграм-канала Life-shot, самому младшему из пострадавших всего 7 лет - у него травма щеки. Самый старший из пострадавших - 62-летний Мустафин М., который попал в больницу с огнестрельным ранением головы, живота и костей таза.

У многих из пострадавших школьников тяжелые переломы, ведь дети пытались спастись от стрельбы, прыгая из окон.

По данным Минздрава региона, шестеро из госпитализированных после бойни школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.

Власти Татарстана сообщили, что в результате нападения на школу погибли 8 человек. 12 мая объявлен днем траура в республике.

Ранее "Телеграф" опубликовал видео изнутри гимназии в Казани, где произошла трагедия.