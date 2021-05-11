Осколки стекол и выбитые двери: появилось видео изнутри гимназии в Казани

В сети опубликовано видео, сделанное внутри гимназии №175 в Казани, где днем 11 мая двое парей устроили кровавую бойню.

Видеоролик опубликовал Телеграм-канал Baza.

Утверждается, что помимо стрельбы, жертвами которой, по предварительным данным стали по меньшей мере 9 человек, в здании прогремел и взрыв. На кадрах видно, что весь коридор усеян осколами разбитых окон и щепками от выбитых дверей.

По последним данным, в результате бойни погибли 11 человек. Известно, что среди погибших есть учительница и охранник. Двое школьников погибли, когда пытались спастись выпрыгнув из окна третьего этажа.

Одним из стрелков оказался 19-летний Ильназ Гальявиев, который 4 года назад выпустился из этого учебного заведения. Парня удалось оперативно задержать. В свою очередь он заявил, что якобы заложил взрывное устройство у себя дома. О сообщнике стрелка пока ничего неизвестно. Сообщается, что он был ликвидирован в ходе штурма.