Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)

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10:33 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В одной из российских школ в Казани произошла стрельба: неизвестные зашли в здание гимназии № 175 с оружием и открыли огонь.

Об этом сообщили в российских Телеграм-каналах.

Со слов очевидцев, дети выпрыгивали из окон здания. На место стягивают группы служб экстренного реагирования.

В школе прозвучал взрыв. Тем временем один из нападавших был задержан.

В селе Угловое Бахчисарайского района в Крыму учитель побил школьника в подсобке

По предоставленной информации, полицейских направят на улицу Туганлык, 10 для штурма квартиры.

РосСМИ сообщают, что подросток устроил стрельбу в школе, но его уже задержали. 

В Министерстве образования Татарстана сообщили, что среди пострадавших из-за стрельбы в Казани детей нет. Однако позже появилась информация о том, что убиты 8 детей и 1 учительница.

Напомним, что 20 апреля в Украине в Черкассах, в школе, на уроке физкультуры 14-летний парень получил ранение в голову.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Школы, Казань, гимназии.
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