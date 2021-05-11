Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)

В одной из российских школ в Казани произошла стрельба: неизвестные зашли в здание гимназии № 175 с оружием и открыли огонь.

Об этом сообщили в российских Телеграм-каналах.

Со слов очевидцев, дети выпрыгивали из окон здания. На место стягивают группы служб экстренного реагирования.

В школе прозвучал взрыв. Тем временем один из нападавших был задержан.

По предоставленной информации, полицейских направят на улицу Туганлык, 10 для штурма квартиры.

РосСМИ сообщают, что подросток устроил стрельбу в школе, но его уже задержали.

В Министерстве образования Татарстана сообщили, что среди пострадавших из-за стрельбы в Казани детей нет. Однако позже появилась информация о том, что убиты 8 детей и 1 учительница.

Напомним, что 20 апреля в Украине в Черкассах, в школе, на уроке физкультуры 14-летний парень получил ранение в голову.