В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео

В селе Угловое в Бахчисарайском районе, на Крымском полуострове, произошло ЧП: учитель истории избил школьника палкой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, а также в Твиттере пользователя "RoksolanaToday", где также поделились видео инцидента.

По информации МВД, на данный момент проводится проверка по факту происшествия между учителем и учеником 8 класса.

На кадрах снятых одним из очевидцев видно, как в коридоре школы мужчина взял палку, а затем нашел и ударил ученика, который спрятался в классе.

Видео с места инцидента:

Говорят,так учитель по истории обращается с детьми. Бахчисарайский район

Угловое

Присмотритесь-в кладовке ребенок(руки видно) и дядька палкой колотит

Все вокруг сходит с ума... pic.twitter.com/uMXWbJTII5 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 28, 2021

Напомним, что ранее в Одессе в 22 школе произошло один из учеников забрызгал лицо учительнице во время урока.