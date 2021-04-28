В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео

В селе Угловое в Бахчисарайском районе, на Крымском полуострове, произошло ЧП: учитель истории избил школьника палкой.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, а также в Твиттере пользователя "RoksolanaToday", где также поделились видео инцидента.
По информации МВД, на данный момент проводится проверка по факту происшествия между учителем и учеником 8 класса.
На кадрах снятых одним из очевидцев видно, как в коридоре школы мужчина взял палку, а затем нашел и ударил ученика, который спрятался в классе.
Видео с места инцидента:
Говорят,так учитель по истории обращается с детьми. Бахчисарайский район
Угловое
Присмотритесь-в кладовке ребенок(руки видно) и дядька палкой колотит
Все вокруг сходит с ума... pic.twitter.com/uMXWbJTII5
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 28, 2021
Напомним, что ранее в Одессе в 22 школе произошло один из учеников забрызгал лицо учительнице во время урока.