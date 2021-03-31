Учитель повесился прямо в школьном дворе: детали громкого ЧП на Харьковщине

В Мерефе Харьковской области преподаватель физкультуры решил свести счеты с жизнью прямо во дворе заведения, где он вел уроки.

Тело учителя, повешенного на дереве. было найдено во вторник, 30 марта около 13.00 на территории одной из городских школ. Об этом рассказала замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова, сообщает KHARKIV Today.

В полиции склонны рассматривать версию самоубийства.

Отметим, незадолго до своей гибели, 44-летний Роман стал учителем высшей категории. Информацию об этом сообщила директор Мерефянского медицинского лицея Валентина Коваль, пишет МГ “Объектив”.

“Он всегда был активным. Участвовал во всех проектах. Мы были в шоке, что такое случилось”, – рассказала начальник погибшего.

По словам коллег, у преподавателя остались жена и 17-летний сын.

“Мы с ним вчера виделись. Был как всегда весёлый. Всегда он был общительный”, – сообщила коллега Романа Ольга.

Напомним, в Днепропетровской области повесился ветеран АТО.