Записался на ВНО, готовился в институт и – повесился? Под Мелитополем загадочно погиб выпускник училища

С утра понедельника, 15 марта, сотрудники Мелитопольского высшего профессионального училища в шоковом состоянии – они только узнали о трагической гибели своего недавнего выпускника Василия. Веселый, трудолюбивый парень, живший мечтами о будущем – и вдруг покончил жизнь самоубийством буквально за 10 дней до своего 20-летия?

"Телеграф" узнавал подробности происшествия.

- Поверить в это не могу, - говорит методист училища Алена Глебова. – Этот мальчик-сирота из соседнего Приазовского района, его опекуном была бабушка, она его воспитанием занималась. Это очень хороший мальчик был, беспроблемный, активный. Говорят о суициде, но это совсем не в его характере! Он учился на повара-бармена и выпустился только в декабре прошлого года. Так он у меня же зарегистрировался на внешнее независимое тестирование, собирался продолжить учебу в высшем учебном заведении по избранной специальности.

Больше о Василии знает заместитель директора по воспитательной работе Ирина Кударь.

-Почему такое произошло – нам неизвестно, - рассказывает Ирина Валерьевна. – Вроде бы все у него было в порядке. Сначала он был под опекой у бабушки, не состоящей с ним в родственных связях, и жил у нее, а после 18-летия по государственной программе помощи детям-сиротам получил собственное жилье в соседнем райцентре Приазовское. Мы также позаботились о его трудоустройстве по специальности – так всегда делается. Он был очень трудолюбивым, чтобы подзаработать, даже нанимался на обрезку деревьев. Знаю, что девушка у него была из другого населенного пункта, он к ней ездил. Может быть, к такому поступку подтолкнули какие-то личные мотивы? Вот оказался в тупиковой ситуации – и не с кем было посоветоваться, получить поддержку? Хотя он был достаточно открытым человеком, не замыкался в себе... Нам не верится в суицид! Мы все очень опечалены и выражаем соболезнование всем, кто был ему близок.

В одной из соцсетей, в профиле своей страницы еще пару лет назад юноша разместил строчки из стихотворения Юрия Малютина: "Не обижайте тех, кто в вас души не чает, кто вам готов любые выходки простить, кто вас молитвами все время обнимает и продолжает с каждым днем любить". Видимо, в сложный момент рядом с Васей не оказалось того, кто удержал бы его своими молитвами на этом свете.

Как сообщили в Мелитопольском районном управлении полиции, труп мужчины 2001 года рождения, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством через повешение, обнаружили на территории одного из частных домовладений пгт Приазовское Запорожской области днем 14 марта. Никаких записок при нем не нашли.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на судмедэкспертизу, там установят причину смерти. А причину поступка предстоит выяснить во время досудебного расследования.