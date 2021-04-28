В Одессе школьник брызнул в лицо учительнице из перцового баллончика, ее забрала "скорая" (видео)

В Одессе в 22 школе произошло ЧП: один из учеников забрызгал лицо учительнице во время урока.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

Во время урока математики ученик 8-го класса забрызгал лицо учительнице, когда та подошла в нему вплотную.

У школьника месяц назад умерла мама, а преподавательница начала ему угрожать тем, что позвонит его матери и расскажет как он себя ведет и срывает уроки.

При этом, она якобы не знала, что, у ее ученика скончалась мать.

Учительницу после инцидента забрала бригада скорой.

Видео самого момента:

Напомним, что ранее, 31 марта в Мерефе Харьковской области преподаватель физкультуры решил свести счеты с жизнью прямо во дворе заведения, где он вел уроки.