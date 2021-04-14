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Учителя из Конотопа обвинили в избиении школьницы, но штраф заплатит ее мать: скандал получил развязку

Учителя из Конотопа обвинили в избиении школьницы, но штраф заплатит ее мать: скандал получил развязку
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Мать ученицы, которую в Конотопской школе, на Сумщине избил учитель заплатит штраф за буллинг, который совершала ее дочь к педагогам.

Об этом сообщили 14 апреля в Телеграм-канале "Вартовых Еспресо".

Мать школьницы выплатит штраф за буллинг, который совершала ее дочь в отношении учителей.

Учитель силой вытолкал ученицу из класса в Конотопе – школьницу называют неадекватной – видео

Стоит отметить, что скандал начался с видео, на котором учитель грубо скручивает девушку и выталкивает из класса. Тогда против него завели уголовное дело, но за время расследования криминала в его действиях не нашли.

Около 4 месяцев длилось расследование. С одной стороны действия учителя имели непедагогический вид, с другой стороны же, учительница игнорировала замечания, провоцировала и даже унижала учителя перед классом и практически срывала урок.

Следователи учитывая данные факты встали на сторону учителя и закрыли на него дело. 

Напомним, что 12 апреля в Винницкой области в Жмеринке живодер зверски расправился с собаками, которые находились в приюте общественной организации. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Школа, Школьница, Конотоп, Суммы.
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