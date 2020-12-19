Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть

В одной из школ Конотопа (Сумская область) учитель выволок школьницу из класса.

Видео инцидента размещено в группе "Конотопские сплетни" в Фейсбук.

"Девушки довели учителя! Отредактировали видео, и сделали крайним учителя", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что суть конфликта на видео не показана, а сам ролик явно обрезан.

Комментаторы в сети разделились на два противоположных лагеря.

Одни утверждают, что виноваты девушки, которые спровоцировали учителя на конфликт.

Другие же напомнили, что учитель не вправе отстранять учеников от уроков и уж тем более применять к ним силу.

Напомним, в одной из школ в Сумской области ученик отказался петь на новогоднем празднике песню на российском языке, из-за чего учителя решили наказать всех детей.