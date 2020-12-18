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В школе отменили новогодние праздники из-за отказа ученика петь песню на русском: детали скандала на Сумщине

В школе отменили новогодние праздники из-за отказа ученика петь песню на русском: детали скандала на Сумщине
09:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Глухове Сумской области из-за отказа ученика петь русскую песню на празднике в школе решили совсем отменить праздники для всех детей. Это было сделано для того, чтобы наказать ребенка и его маму и натравить на них остальной класс.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе "Батьки SOS".

По словам мамы первоклассника, сперва она обратилась к директору школы с вопросом, почему ее сын должен петь русскую песню на утреннике в украинской школе. В ответ на это директор ничего конкретного не ответил. После чего женщина через депутата общины обратились yсно в Отдел образования города и уже оттуда в телефонном режиме говорили с директором на счет исключения русской песни из репертуара утра.

В свою очередь 18 декабря учительница написала в вайбер-чат класса, что праздник отменят, потому, что один из родителей против праздников. Позднее женщина лично подошла к преподавательнице с вопросом, почему отменяют утренник и та ответила, что из-за нее "что я против праздника для детей".

"Я понимаю, что это попытка учителя отомстить мне и моему сыну нашу позицию говорить в Украине на украинском языке. Это делается специально, чтобы противопоставить меня всему классу и показать меня как "ведьму", которая хочет лишить детей праздника. Думаю, что на это повлияло еще и то, что я не поощряю коррупции в школе и не сдаю никакие фонды и не оплачиваю шторы и подарки учителям", - говорит мама ребенка.

Стоит напомнить, что ранее на Львовщине преподавательницу, которая накануне взбудоражила сеть видео, в котором давала подзатыльники 11-летнему ученику, уволили с работы.

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Все по теме:

Сумы, Украинский язык, Школа, Язык, Глухов.

Автор:

Телеграф
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