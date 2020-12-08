История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение

Преподавательницу, которая накануне взбудоражила сеть видео, в котором давала подзатыльники 11-летнему ученику, уволили с работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Жовковской райгосадминистрации.

По заявленной информации, инцидент, который произошел в школе в селе потелич, Львовской области коомиссия считает недопустимым и неправомерным в педагогической практике учителя такие действия.

После чего в администрации рекомендовали:

данный инцидент обсудить на совещании при директоре школы;

издать соответствующий приказ;

практическому психологу школы провести работу с ученическим и педагогическим коллективами;

ходатайствовали об увольнении учителя.

Таким образом, женщину уволили с должности заместителя директора по воспитательной работе в школе.

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