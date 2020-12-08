История с избиением школьника учительницей на Львовщине получила продолжение

Преподавательницу, которая накануне взбудоражила сеть видео, в котором давала подзатыльники 11-летнему ученику, уволили с работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Жовковской райгосадминистрации.
По заявленной информации, инцидент, который произошел в школе в селе потелич, Львовской области коомиссия считает недопустимым и неправомерным в педагогической практике учителя такие действия.
После чего в администрации рекомендовали:
Таким образом, женщину уволили с должности заместителя директора по воспитательной работе в школе.
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