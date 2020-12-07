Учительница давала подзатыльники и орала: видео урока в школе на Львовщине взволновало сеть

7 декабря в сеть утекло видео урока в одной из Львовских школ: на кадрах видно, как преподавательница несколько раз подряд дает школьнику подзатыльники.

Соответствующий ролик опубликован в Фейсбук-группе "Львов сити".

Как говорится в подписи к видео, инцидент произошел в селе Потелич в Жовковском районе Львовской области.

Учительница, которая начала избивать мальчика, является преподавательницей украинского языка и литературы.

Видео самого избиения:

В то же время пользователи сети такой инцидент не одобрили.

Многие пользователи были не в восторге от такого поведения преподавательницы по отношению к своему ученику.

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