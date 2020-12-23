Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)

В одной из школ Конотопа Сумской области произошел конфликт между учителем и ученицей 8 класса в результате которого педагог выволок школьницу из класса.

Скандальное видео попало в соцсети и вызвало широкий резонанс. Мать девушки обратилась в полицию. Встречное заявление об унижении профессиональных качеств подал и учитель.

ТСН удалось выяснить, кто прав, а кто виноват, и что стало причиной конфликта.

Как оказалось, девочка не впервые создает конфликт в школе. Руководство учебного заведения даже просило ее мать перевести ученицу в другую школу.

Одноклассники участницы конфликта рассказали, что перед тем, как учитель "вытянул" ее из класса, она вела себя крайне неадекватно и провоцировала его. В целом, ребята отмечают, что она всегда так ведет себя.