Огнестрельное ранение школьника в Черкассах: стало известно о задержании тренера

Тренера 9 школы в Черкассах, на уроке которого 14-летний парень получил ранение в голову задержали.

Об этом 20 апреля сообщила пресс-секретарь ГУ полиции области Зоя Вовк.

Правоохранители завели уголовное дело за "незаконное обращение с оружием", "небрежное хранение оружия", "покушение на убийство".

В свою очередь тренер был задержан и сейчас находится под стражей.

Отметим, что ребенок получил ранение в голову во время урока и был доставлен в больницу, где его прооперировали и достали пулю. На данный момент состояние подростка тяжелое.

Напомним, что ранее в одной из школ Запорожья 17-летний школьник на уроке физкультуры пережил клиническую смерть.