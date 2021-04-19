Водителю маршрутки прострелили ногу на трассе: он вытащил пулю и продолжил путь (видео)

На трассе Киев-Чернигов близ поселка Прогресс (Черниговская область) водители маршрутки и легковушки "Mercedes" устроили разборки прямо на дороге.

Кадрами события делится телеграм-канал Київ Оперативний.

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки", - говорится в сообщении.

Как видно на кадрах, водителя легковушки не смутило то, что в салоне автобуса находились пассажиры и он начал стрелять по водителю маршрутки. Несмотря на это, суровый маршрутчик отступать не стал, а вместо этого погонял наглеца вокруг "мерседеса", после чего тот решил поспешно скрыться.

Что касается пострадавшего, то пассажиры заверяют, что тот невозмутимо вытащил пулю из ноги и продолжил поездку.

Что же стало причиной конфликта, в сообщении не указывается.

Как сообщалось ранее, в Черкассах в тире 14-летний мальчик получил пулевое ранение в голову.