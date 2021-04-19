Куда смотрел тренер? Подросток получил ранение в голову в тире черкасской школы

В школе № 9 в Черкассах во время тренировки в тире 14-летний мальчик получил огнестрельное ранение головы. Оно оказалось проникающим.

Об этом сообщил главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий, состояние ребенка тяжелое. Его подключили к аппарату ИВЛ.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. Обстоятельства выясняются. На данный момент непонятно, где был тренер в тот момент, когда произошло ЧП.

Как сообщал "Телеграф", в Запорожье в субботу, 30 января, в реанимации умер 17-летний подросток, который буквально два дня назад до этого перенес клиническую смерть на уроке физкультуры.

Также ранее во время школьного урока в Луганской области произошел взрыв, пострадали трое учащихся.