В Запорожье на уроке физкультуры школьник пережил клиническую смерть

В одной из школ Запорожья 17-летний школьник на уроке внезапно потерял сознание и перестал дышать.

Об этом сообщил директор Областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

"Парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу… и бригаде", — написал он.

Прогнозы делать рано, так как парень находится в реанимации.

Малашенко отметил, что спасти школьника удалось благодаря соответствующему оснащению бригад скорой помощи и постоянным тренингам персонала.

Как сообщает местное издание ZAБор, инцидент произошел на уроке физкультуры и до приезда медиков с учеником все время была медсестра, которая правильно оказала первую медицинскую помощь, и благодаря чему сердце ребенка удалось завести.

Издание сообщает, что в школу почти одновременно приехали две бригады скорой помощи: одна Александровского района и детская реанимация. У ребенка была клиническая смерть, но его удалось спасти.

Напомним, как писал "Телеграф", 24 января, в селе Бучак Каневского района Черкасской области во время рыбалки под лед провалились трое человек, один из которых ребенок.