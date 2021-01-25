Провалились под лед: на Каневском водохранилище утонули трое рыбаков, в том числе ребенок

В воскресенье, 24 января, в селе Бучак Канеского района, Черкасской области произошло ЧП: во время рыбалки трое человек провалились под лед, среди них был ребенок.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел около 16:30, во вермя рыбалки на речке Днепр, на расстоянии около 250 метров от берега.

По словам свидетелей, трое людей провалились под лед и утонул. При этом, среди них был ребенок 2010 года рождения.

На утро 25 января судьба рыбаков еще остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Стоит напомнить, что днем ранее, 24 января, двое мужчин отправились рыбачить на льду в селе Ивановцы на Львовщине и это обернулось для них смертельным исходом.