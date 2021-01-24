Зимняя рыбалка закончилась трагедией: двое мужчин провалились под лед на Львовщине (видео)

Двое мужчин отправились рыбачить на льду в селе Ивановцы на Львовщине и это обернулось для них смертельным исходом.

Об этом пишет Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области в Фейсбук.

В сообщении указано, что происшествие произошло около 13:15.

Работники ГСЧС при помощи водолазов смогли вытащить тела на берег.

Отмечается, что оба рыболова были местными жителями 1960-го и 1972-года рождения.

Один из местных жителей впрочем озвучил другую информацию.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области нашли растерзанную владелицу незарегистрированного приюта для бездомных собак. Согласно версии следствия, она была покусана ее же животными. Однако есть версия, что ее могли избить злоумышленники, недовольные ее работой.

Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии и мало что помнит о произошедшем накануне.