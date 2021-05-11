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В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани

В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
10:49 Сегодня Телеграф

В сети показали фото россиянина, который устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани.

Об этом 11 мая сообщили в Телеграм-канале Меш.

Парня, устроившего стрельбу в школе в Казани, задержали. Второй отстреливался на 3-м этаже и позже выпрыгнул из окна здания.

Задержанному 19 лет, его зовут Ильназ Гальявиев. 

По предоставленным данным, злоумышленники зашли в гимназию и застрелили 9 человек: семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.

Во время задержания парень заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.

Галявиев закончил гимназию №175 еще 4 года назад. Сейчас он учится в колледже, на айтишника.

Со слов отца, парень был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал.

Видео с места событий:

Напомним, что 20 апреля в Черкассах, в украинской школе, на уроке физкультуры 14-летний парень получил ранение в голову.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 896

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Россия, Казань.
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