В сети показали фото стрелков, которые устроили стрельбу с жертвами в Казанской школе № 175. В результате чего погибли не менее 9 человек.

Об этом 11 мая сообщили в росСМИ.

Согласно предоставленным данным, один из стрелявших в школе в Казани незадолго доя инцидента завел Телеграм-канал. В котором рассказал, что собирается сделать.

На данным росСМИ предполагаемым пособником стрелков в гимназии был некий 41-летний Мухамедшин Рамиль.

Напомним, что в результате происшествия ранения получили 13 человек - 12 детей и один взрослый. Также 9 человек погибли. В то же время после стрельбы в Казани, в российской школе №175 начался штурм.