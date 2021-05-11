Появилось видео штурма захваченной школы в Казани

После стрельбы в Казани, в российской школе №175 начался штурм.

Об этом 11 мая сообщили в Телеграм-канале Меш.

Сообщается о начале штурма школы. Тем временем детей эвакуируют с верхних этажей здания.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как прямо на земле, возле школы лежат раненные дети. Медики оказывают им помощь.

На данный момент подтвержденное число раненных во время стрельбы насчитывает 13 человек, 4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями, а 9 человек погибли.

Видео с места инцидента, снятые очевидцами:







Напомним, что ранее в сети показали фото россиянина, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани.