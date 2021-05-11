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Вторник, 11.05.2021
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Второй нападавший на школу в Казани убит: последние данные о жертвах
Второй нападавший на школу в Казани убит: последние данные о жертвах
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Второй нападавший на школу в Казани убит: последние данные о жертвах

Второй нападавший на школу в Казани убит: последние данные о жертвах
11:03 Сегодня Телеграф

Во вторник утром в школе 175 города Казань (республика Татарстан, РФ) устроили кровавое побоище. По предварительным данным, двое нападавших ворвались в школу с оружием и начали убивать школьников.

На момент публикации этого материала известно о 13 раненых - 12 детей и один взрослый. Также 12 человек погибли, большинство жертв - дети. Очевидцы говорят, что после ряда выстрелов в школе якобы даже прогремел взрыв. Видео изнутри демонстрирует серьезные разрушения, выбитые окра и разбитые парты.

Силовики штурмом взяли здание и ликвидировали второго нападавшего, его личность пока неизвестна. Ранее был схвачен 19-летний Ильназ Галявиев, который окончил эту школу 4 года назад.

Ранее "Телеграф" опубликовал кадры, снятые возле школы и внутри здания после штурма. Отметим, что эти кадры не для слабонервных.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
Просмотры: 438

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Теракт, Школа, Захват, Казань.
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