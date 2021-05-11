Второй нападавший на школу в Казани убит: последние данные о жертвах

Во вторник утром в школе 175 города Казань (республика Татарстан, РФ) устроили кровавое побоище. По предварительным данным, двое нападавших ворвались в школу с оружием и начали убивать школьников.

На момент публикации этого материала известно о 13 раненых - 12 детей и один взрослый. Также 12 человек погибли, большинство жертв - дети. Очевидцы говорят, что после ряда выстрелов в школе якобы даже прогремел взрыв. Видео изнутри демонстрирует серьезные разрушения, выбитые окра и разбитые парты.

Силовики штурмом взяли здание и ликвидировали второго нападавшего, его личность пока неизвестна. Ранее был схвачен 19-летний Ильназ Галявиев, который окончил эту школу 4 года назад.

Ранее "Телеграф" опубликовал кадры, снятые возле школы и внутри здания после штурма. Отметим, что эти кадры не для слабонервных.