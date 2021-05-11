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Вторник, 11.05.2021
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Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе

Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф

Силовики зачистили школу №175 в Казани (Республика Татарстан, РФ), где во вторник захватили заложников и устроили стрельбу. По сведениям президента Республики Татарстан, погибли семеро детей и учительница. Еще два десятка людей пострадали - большинство из них дети.

Отметим, что ранее появлялись различные цифры о количестве жертв. В частности, звучали заявления о гибели охранника, уборщицы и 12 детей.

Как известно, один из стрелков был ликвидирован во время штурма, еще одного задержали.

По данным росСМИ, нападавшими были 19-летний Ильназ Галявиев и 41-летний Мухамедшин Рамиль.

Также "Телеграф" публиковал видео последствий разрушений в казанской школе после штурма. Очевидцы сообщали о взрыве в здании школы.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
Просмотры: 519

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Теракт, Школа, Казань.
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