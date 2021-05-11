К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка

Во вторник, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназии №175 и устроил там стрельбу.

Как видно на снимках, обнародованных телеграм-каналом 112, молодой человек готовился к расправе основательно и взял с собой патронов "с запасом".

Как известно, он был вооружен гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT 2017 года выпуска и взрывным устройством.

По данным канала, в здании учебного заведения он находился лишь 8 минут, но за это время успел убить 10 человек. После этого он сдался полиции. Кроме того, там сообщают, что еще 16 человек находятся в больнице с огнестрельными ранениями и переломами.

Отметим, что ранее сообщалось 9 убитых и 21 пострадавшем.

По информации 112, к нападению стрелок готовился еще с февраля и собирался собрать снайперскую винтовку. Разрешение на оружие он начал оформлять в марте, а в апреле получил его.

Изначально сообщалось, что Галявиев действовал не один и что одного из нападавших убили, но затем в МВД Татрстана эту информацию опровергли.

Сам стрелок после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".