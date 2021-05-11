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Вторник, 11.05.2021
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К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка

К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназии №175 и устроил там стрельбу. 

Как видно на снимках, обнародованных телеграм-каналом 112, молодой человек готовился к расправе основательно и взял с собой патронов "с запасом". 

Как известно, он был вооружен гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT 2017 года выпуска и взрывным устройством. 

По данным канала, в здании учебного заведения он находился лишь 8 минут, но за это время успел убить 10 человек. После этого он сдался полиции. Кроме того, там сообщают, что еще 16 человек находятся в больнице с огнестрельными ранениями и переломами.

Отметим, что ранее сообщалось 9 убитых и 21 пострадавшем

По информации 112, к нападению стрелок готовился еще с февраля и собирался собрать снайперскую винтовку. Разрешение на оружие он начал оформлять в марте, а в апреле получил его. 

Изначально сообщалось, что Галявиев действовал не один и что одного из нападавших убили, но затем в МВД Татрстана эту информацию опровергли. 

Сам стрелок после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Казань, Ильназ Галявиев.
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