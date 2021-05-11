Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)

Ильназ Галявиев, устроивший кровавую бойню в казанской гимназии № 175 во вторник, 11 мая, в результате чего 8 человек погибли (7 детей и учительница) и 20 пострадали, признался, что стрельбу он организовал из-за монстра, который пробудился в нем летом.

Соответствующее видео допроса опубликовано в Telegram-каналах.

"Летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую х***рню", - признался стрелок.

Он также не стал скрывать, что осознал себя богом.

"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу", - заявил Галявиев.

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При этом одноклассница Ильназа Галявиева рассказала, что в школе он был тихим и замкнутым. По словам девушки, стрелок мог быть недоволен тем, что учительница не дала ему поступить в 11 класс, из-за этого он не смог продолжить учебу и вынужден был поступать в колледж.

Подробнее о смертельной стрельбе, читайте в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.