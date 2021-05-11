В Казані влаштували стрілянину в гімназії: всі подробиці, фото і відео (оновлюється)

Вдень 11 травня Казань (Республіка Татарстан, РФ) потрясла страшна подія. У будівлю гімназії №175 увірвалися двоє озброєних хлопців і влаштували там справжню бійню.
Жителі довколишніх будинків зняли, як після звуків стрілянини школярі в паніці намагалися залишити будівлю. Як результат - двоє дітей розбилися при спробі врятуватися, стрибнувши з вікна.
До місця події відразу з'їхалися екстрені служби, чиновники. Дороги до школи перекрили. Силовики почали готуватися до штурму.
Незабаром з'явилася інформація, що одного з нападників затримали.
Його звуть Ільназ Галявієв. Хлопцеві 19 років, він вчиться на айтівця і 4 роки тому закінчив 175 гімназію.
За інформацією російських ЗМІ, він зайшов в будівлю, де застрелив кілька людей.
У мережі також з'явилося відео, зняте всередині гімназії. Стверджується, що крім стрілянини в будівлі прогримів вибух.
Спочатку з'явилася інформація, що Галявієв діяв не один. Його спільника нібито було ліквідовано під час штурму будівлі гімназії. Але пізніше у МВД Татарстану заявили, що у Галявієва нібито не було спільників.
У пресслужбі президента Татарстану повідомили, що в результаті бійні загинули 7 дітей і вчителька, ще 20 осіб постраждали. 12 травня оголошено днем трауру в Казані.
Станом на 16:00 11 травня, кількість загиблих досягла 9 людей. Окрім того, за інформацією місцевої влади, 6 дітей знаходяться у вкрай важкому стані.
У мережу виклали фотографії жертв сьогоднішньої розправи в 175-й школі Казані.
Також вже було оприлюднено імена всіх жертв розправи.
Схожа історія сталася 17 жовтня 2018 року в окупованій Керчі. Тоді студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, близько 50 було госпіталізовано.