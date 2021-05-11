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Двое учителей и 8 детей: обнародованы имена всех погибших от рук стрелка в Казани

Двое учителей и 8 детей: обнародованы имена всех погибших от рук стрелка в Казани
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

Стал известен поименный список жертв Ильназа Галявиева, устроившего кровавую бойню в казанской гимназии № 175. в результате чего погибли 10 человек - 8 детей и двое учителей и 21 человек получил ранения.

Его опубликовали в Telegram-канале LIFE SHOT.

Самым младшим из них (5 человек)  - 14 лет. Самой старшей, учительнице начальных классов - 55 лет.

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  • Игнатьева Эльвира (26 лет), учительница английского языка;
  • Айзатова Венера (55 лет), учительница начальных классов;
  • Шайхутдинов А. (14 лет);
  • Гарифуллина А. (15 лет);
  • Гайнутдинов Д. (14 лет);
  • Волков А. (15 лет);
  • Галимзянова З. (15 лет);
  • Зарипов А. (14 лет);
  • Нагимуллина И. (14 лет);
  • Хайруллин А. (14 лет).

Отметим, что изначально сообщалось о 8 погибших - семи детях и одном преподавателе.

Как сообщалось ранее, стал известен список пострадавших в стрельбе в казанской гимназии.  Подробнее о смертельной стрельбе, читайте в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Казань, Бойня, Стрельбы, Россия. гимназии.
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