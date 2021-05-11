Двое учителей и 8 детей: обнародованы имена всех погибших от рук стрелка в Казани

Стал известен поименный список жертв Ильназа Галявиева, устроившего кровавую бойню в казанской гимназии № 175. в результате чего погибли 10 человек - 8 детей и двое учителей и 21 человек получил ранения.

Его опубликовали в Telegram-канале LIFE SHOT.

Самым младшим из них (5 человек) - 14 лет. Самой старшей, учительнице начальных классов - 55 лет.

Игнатьева Эльвира (26 лет), учительница английского языка;

Айзатова Венера (55 лет), учительница начальных классов;

Шайхутдинов А. (14 лет);

Гарифуллина А. (15 лет);

Гайнутдинов Д. (14 лет);

Волков А. (15 лет);

Галимзянова З. (15 лет);

Зарипов А. (14 лет);

Нагимуллина И. (14 лет);

Хайруллин А. (14 лет).

Отметим, что изначально сообщалось о 8 погибших - семи детях и одном преподавателе.

Как сообщалось ранее, стал известен список пострадавших в стрельбе в казанской гимназии. Подробнее о смертельной стрельбе, читайте в материале "Телеграфа": В Казани устроили стрельбу в гимназии: все подробности, фото и видео.