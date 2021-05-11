Кого вбив казанський стрілок: з'явилися фото дітей і вчителів, розстріляних в російській школі

У Мережу виклали фотографії жертв сьогоднішньої розправи в 175-й школі Казані.

Знімки деяких вчителів і школярів, яких розстріляв 19-річний Ільназ Галявієв, опублікували російські Телеграм-канали.

На фото - педагоги: 26-річна Ельвіра І., а також 55-річна Венера А. Також інтернет-спільнота виклала фотографії загиблої Аліси Г. і Аміра В. Обом школярам було всього по 15 років.







Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, в російській Казані 19-річний хлопець увійшов до гімназії №175 та влаштував там стрілянину. За 8 хвилин, проведених в стінах навчального закладу, він убив 10 людей і ще 16 поранив. Після масового вбивства росіянин здався поліції.

Стрілець після затримання заявив, що "в ньому почав прокидатися монстр" і що він "всіх ненавидить".