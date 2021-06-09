У Росії посеред вулиці розстріляли судових приставів (фото, відео 18+)

У пляжному районі російського Сочі - Адлері - 9 червня серед білого дня розстріляли судових приставів.

Про це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.

Відомо, що троє приставів віком від 35-ти до 36-ти років приїхали з питання знесення магазину згідно з судовим рішенням. Господар - 61-річний Кочіян Вартан - відкрив вогонь з незареєстрованої зброї. На жаль, кулі виявилися смертельними для двох чоловіків - Андраніка Матевосяна і Альберта Іагозяна. Третій чоловік дивом не постраждав.

Після вбивства Вартан здався поліції і зараз його допитують в райвідділі. На місці НП працюють слідчі.

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Нагадаємо, в Мережі опублікували відео з рязанської ОКБ імені Семашко, в ковідном відділенні якої в ніч з 8 на 9 червня сталася смертельна пожежа.