У пациентов не было шансов: появилось видео сгоревшей реанимации ковидной больницы в России

В Сети опубликовали видео из рязанской ОКБ имени Семашко, в ковидном отделении которой в ночь с 8 на 9 июня произошел смертельный пожар.

Кадры из сгоревшей больницы появились в Телеграмм-сообществе На видео видно.

Сообщается, что огонь вспыхнул из-за замыкания в аппарате ИВЛ, который находился на первом этаже в реанимации, однако эту версию еще проверяют правоохранители.

Медикам, которые также сильно пострадали из-за огня, пришлось вывозить лежачих пациентов на улицу.

Увы, двое из инфицированных коронавирусом россиян погибли в огне, еще один скончался в машине скорой. Судя по кадрам сгоревшей дотла реанимации, у людей, который и без того находились в критическом состоянии из-за ковида, не было шансов выжить.

Помимо этого пострадало 11 человек, 9-х удалось спасти.

Напомним, появилось видео масштабнейшего пожара в России, который засняли с высоты птичьего полета.