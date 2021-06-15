На курорті в невизнаній Абхазії розстріляли російських туристів: фото і відео

У невизнаній Абхазії на курорті розстріляли двох росіян.

Про це пише Телеграм-спільнота MDK.

Повідомляється, що подія відбулася в ресторані "Апсни" в Піцунді, де відпочивала компанія молодих людей. До дівчат підійшов 42-річний Дмитро Пілія і почав приставати. За них заступилися 35-річні чоловіки, після чого агресор дістав пістолет і відкрив вогонь. Одному туристу з РФ він прострілив коліна і стопу, іншому - ногу і таз. З множинними пораненнями мандрівників відвезли в лікарню Сочі.

В результаті, злочинця, пораненого осколком, затримала поліція. Раніше Пілія був судимий за незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, в Дніпрі в ніч на 12 червня невідомий розстріляв з пістолета автомобіль Nissan з водієм всередині.