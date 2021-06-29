В обхід ПЛР-тестів: російські туристи летять відпочивати за кордон з гострою формою коронавірусу (відео)

Російські туристи їздять за кордон, незважаючи на позитивні тести на коронавірус.

Про жалюгідний спосіб обдурити систему розповіла в "Інстаграмм" директор красноярської філії "Анекс Тур" Катерина Семенова, пише Baza.

Так, турагент порадила своїм клієнтам, у яких раніше знайшли гостру форму ковіда, прополоскати горло і ніс відомим антисептиком. Мовляв, це обдурить ПЛР-систему і допоможе полетіти на відпочинок.

За словами Семенової, так одному з її клієнтів перед вильотом до Єгипту прийшов позитивний тест на коронавірус, проте сім'я руйнувати плани не захотіла. Полетіти на море допоміг "лайфхак" директора фірми, яка порадила "залитися" цим засобом. В Єгипті ж заражених росіян не перевіряли, і невідомо, скількох людей вони заразили під час подорожі.

Нагадаємо, вчені за підсумком нових досліджень зробили серйозну заяву. Люди після вакцинації проти COVID-19 можуть не тільки інфікуватися вірусом, а й переносити його з характерними симптомами.