"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень": генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну

Загроза вторгнення РФ в Україну досить реальна, і "кращий" період для країни-агресора це вересень - вважає екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, колишній глава штабу АТО Ігор Романенко.

Слова генерала-лейтенанта цитує "Сегодня".

Романенко вважає, що "найсприятливішим" періодом для вторгнення в Україну для Росії є осінь, коли будуть проходити масштабні російсько-білоруські навчання поблизу наших кордонів. Але, продовжує військовий експерт, президент РФ Володимир Путін може прийняти дане рішення лише після візитів глави України Володимира Зеленського до канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, а також можливої особистої зустрічі глав України і Росії.

Романенко переконаний, що атака сусідів досить реальна. Але Росія, за його словами, навряд чи почне відкриті бойові дії зараз, так як "Путін вичікує", чим завершаться переговори Володимира Зеленського.

"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень, максимум - два", - говорить Романенко, вважаючи, що РФ може напасти зі сходу України або з боку Криму.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант розповів "Телеграфу", що Україна може вдарити по Росії і без НАТО.