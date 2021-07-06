Режим Лукашенка засудив екс-кандидата в президенти Білорусі до 14 років в'язниці: подробиці

У Білорусі винесли жорсткий вирок Віктору Бабаріко, який був конкурентом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка напередодні виборів у 2020 році.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, екс-голову правління "Белгазпромбанка", який був популярний серед населення, затримали понад рік тому до початку передвиборної гонки.

Тоді Бабаріко віз до Центрвиборчкому понад 400 тисяч підписів, зібраних на свою підтримку. Але до виборів його так і не допустили, затримавши за "отримання хабарів в особливо великому розмірі та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі".

Свою провину Віктор Бабаріко не визнав, заявивши, що справа політично мотивована. Він не давав свідчень у суді, який, в результаті, засудив його до 14 років в'язниці.

Нагадаємо, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонникам перекрити кордон з Україною. Нібито через те, що з України в Білорусь надходить "величезна кількість зброї". Це рішення Лукашенка, що стало сюрпризом для українських прикордонників, проаналізував для "Телеграфа" експерт Міжнародного інституту демократій, екс-командир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий.