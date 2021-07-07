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У Росії чоловік захопив банк, погрожуючи рюкзаком з проводами: це майже спрацювало

У Росії чоловік захопив банк, погрожуючи рюкзаком з проводами: це майже спрацювало
Оновлено 10:23 Сьогодні Телеграф

7 липня вранці в російській Тюмені невідомий чоловік з підозрілим рюкзаком, з якого стирчали дроти, захопив Сбербанк.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, загарбник взяв двох співробітників банку в заручники і вимагав викуп - 15 млн рублів.

Місце оточили спецназівці і вибухотехніки, так як загарбник погрожував підірвати відділення за допомогою саморобного пристрою.

В результаті, керівництво Сбербанку вирішило прийняти умову росіянина і передало йому 15 мільйонів готівкою. Чоловік довго перераховував викуп і висунув ще одну умову - відведення силовиків для того, щоб він міг вільно покинути будівлю. Але коли він вийшов, його тут же затримали без застосування зброї.

Загарбником виявився 32-річний Олександр Гріченко, який перебуває на обліку в психіатричній лікарні. Відзначимо, що ніякої вибухівки в підозрілому рюкзаку злочинця не виявилося. Найгарячішим, що там знайшли силовики,  був термос.

Зараз на місці працюють поліцейські і психологи, які надають допомогу заручникам. На щастя, в результаті захоплення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в офісі однієї з мікрофінансових організацій Тбілісі озброєний чоловік взяв людей в заручники.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Банк, Сбербанк, Росія, Заручники, Захоплення банку.
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