"Тримай щеплення": бездомний "вакцинував" москвича за відмову дати грошей

У Москві бездомний напав на чоловіка, який не подав йому милостиню. За жадібність він встромив перехожому шприц з криком: "Тоді тримай щеплення".

Як повідомляють росЗМІ, НП сталася в районі Солнцево. 35-річний москвич виходив з продуктового магазину, де до нього пристала група бездомних з проханням дати грошей. Чоловік відповів відмовою, відвернувся і пішов додому, але через секунду почув слова про щеплення і відчув біль в спині.

Виявилося, бездомний встромив шприц і втік. Потерпілий же написав заяву в поліції і здав всілякі аналізи на інфекції. Втім, деякі - на зразок ВІЛ - можуть проявитися в організмі лише через півроку після інфікування.

Чи був шприц новим невідомо, проте ніякої рідини в ньому не було. Зараз потерпілий продовжує стежити за здоров'ям, яке поки в нормі.

Тим часом в Мережі жартують, що бездомним був переодягнений мер Москви Сергій Собянін, який вирішив вакцинувати "Супутником" максимальну кількість городян, а також що саме так тепер виглядає новий затверджений метод вакцинації в РФ.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Калінінграді в одній з поліклінік медики продавали сертифікати про вакцинацію, а незатребувані вакцини виливали в унітаз.