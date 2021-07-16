Чоловік з параноїдальною шизофренією влаштував різанину в ростовському автобусі і сховався на кладовищі (фото, відео)

У Росії пасажир автобуса, який слідував з міста Азова в село Кругле Ростовської області, напав з ножем на незнайомих йому попутників. В результаті, були поранені три жінки, одна з яких померла.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, вбивцею виявився 51-річний Семен Нам, який 10 днів тому виписався з психіатричної клініки з діагнозом "параноїдальна шизофренія".

Очевидці нападу кажуть, що Нам міг зарізати більше пасажирів, проте люди змогли чинити опір і виштовхали агресора з автобуса. Після цього Нам втік і деякий час переховувався на кладовищі.

В результаті, поліція все ж затримала чоловіка, який раніше вже був неодноразово судимий за грабіж, умисне знищення майна та застосування насильства відносно представника влади.

Ймовірно, в'язниці за вбивство Наму вдасться уникнути: прокурор вимагатиме для росіянина примусове лікування в спецустанові.

Нагадаємо, в курортній зоні "Аркадія Сіті" в Одесі сталася поножовщина, в якій поранили двох людей.