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Понеділок, 19.07.2021
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У Москві дії Путіна щодо України порівняли з поведінкою чоловіка-абьюзера

У Москві дії Путіна щодо України порівняли з поведінкою чоловіка-абьюзера
Оновлено 11:25 Сьогодні Телеграф

Відома російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що президент РФ Володимир Путін вважає Україну "історичним непорозумінням" і веде себе, немов чоловік-абьюзер.

Свою думку Латиніна озвучила в ефірі радіо "Ехо Москви" у програмі "Код доступу".

Латиніна згадує фразу Путіна, сказану президенту США Джорджу Бушу ще 13 років тому. Тоді російський політик заявив, що "Україна - це навіть не держава", а "якщо вона вступить в НАТО, то просто припинить своє існування".

У 2014-му, продовжує Латиніна, Путін намагався безуспішно "розчленувати" Україну, захопивши Крим і розв'язавши війну на Донбасі. Втім, поведінка топ-політика, вважає журналістка, дуже схожа з насильством в деяких сім'ях.

"Я не перша порівняла дії диктаторів з діями чоловіка-абьюзера, але от чоловік-абюзер не бажає зрозуміти, що дружина з ним давно розлучилася. Тут не важливо, хто чоловік, хто дружина. Ось дружина - Україна хоче вийти заміж за іншого хлопця, який називається Європа. І максимум, що може зробити колишній абьюзер - це домогтися свого процвітання, щоб дружина була зацікавлена підтримувати з ним зв'язок, щоб спільні діти якось добре до нього ставилися, - каже росіянка. - А замість цього наш абьюзер щоночі лазив до колишньої дружини в город, кидаючи в нього камінням, відтягнув частину нерухомості; зайняв за допомогою бандитів частину будинку, де вона живе. Причому нічого хорошого в цій частині не побудував, навпаки, розвів срач і свинарник. І все це, виявляється, за повної впевненості, що цим він прибере стіну, "яка виникла між двома частинами єдиного історичного і духовного простору".

Нагадаємо, заступник головного редактора видання "Страна.юа" Світлана Крюкова розкритикувала статтю російського президента Володимира Путіна, розставивши кілька важливих акцентів.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Володимир Путін, Абьюз, абьюзер, Юлія Латиніна, Критика Путіна.
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