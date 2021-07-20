Лукашенко піде, а в Білорусі будуть ненавидіти Путіна: в Росії вказали на явний промах Кремля

Відома в Росії журналістка Юлія Латиніна розкритикувала президента РФ Володимира Путіна за підтримку окупантів в Україні та Білорусі. В останній, за словами Латиніної, окупантом є самопроголошений президент Олександр Лукашенко, підтримка якого може обернутися проти Москви в майбутньому.

Таку думку журналістка озвучила в ефірі радіо "Ехо Москви" у програмі "Код доступу".

За словами Латиніної, Путін робить "унікальну" річ, підтримуючи Лукашенка, проти якого повстав його ж народ.

"Лукашенко рано чи пізно все одно піде. Він просидить у владі, в усякому разі, не довше, ніж Путін. Лукашенко з тріском впаде. Але після цього Білорусь, яка дійсно дуже міцно пов'язана з Росією, - після цього білоруси будуть ненавидіти Росію, тому що зараз єдиною підтримкою Лукашенка, завдяки чому він перебуває при владі, є Путін. І ось за цю підтримку диктатора, який багато разів його вже обводив навколо пальця, Володимир Володимирович платить майбутнім стратегічним союзом з Білоруссю", - переконана Латиніна.

Нагадаємо, раніше журналістка порівняла Путіна з чоловіком-абьюзером, який намагається повернути "дружину-Україну".