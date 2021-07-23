Аргентина загрожує РФ через великі проблеми з вакциною "Sputnik V"

Аргентина відправила офіційний лист до РФ з вимогою поставити їм оплачені вакцини Sputnik V, інакше контракт буде розірваний.

Як повідомляє La Nacion, скандал розгорівся через багатомісячний зрив поставок.

За словами радника президента Аргентини Сесілії Нікколіні, схема Sputnik V передбачає два різні компоненти, які не є взаємозамінними. Аргентина домовилася з РФ про постачання близько 30 млн доз, однак отримала тільки 9,37 млн доз першого компонента і 2,49 млн - другого. Тепер же вакцинованим терміново необхідний другий компонент, який Росія відправляти не поспішає, хоча заборгувала понад 18 млн щеплень.

При цьому Нікколіні каже, що їхня країна вже закупила вакцини інших виробників - AstraZeneca, Sinopharm і Moderna, якими вони і рекомендують робити цю процедуру. Якщо ж РФ не виконає контракт, договір з ними буде припинений.

Нагадаємо, європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не отримало від творців Sputnik V - російської вакцини від COVID-19 - необхідних даних про безпеку одного з компонентів.