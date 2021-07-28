Замість мішені - в голову: в стрілецькому клубі на очах у інструктора учень наклав на себе руки (відео 18+)

У російському Новосибірську відбулося самогубство в стрілецькому клубі.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, 59-річний місцевий житель на ім'я Сергій зайшов в стрілецький клуб "Сибір" нібито для того, щоб потренуватися в стрільбі.

Йому видали пістолет "Байкал-442", з яким чоловік міг вправлятися під керівництвом інструктора. Власне, той і знаходився в метрі від Сергія, який, ставши в стійку, почав стріляти по мішенях, але різко перевів зброю до шиї і натиснув на курок. Все сталося так швидко, то інструктор не встиг зреагувати і запобігти самогубству. Чоловік помер миттєво в результаті вогнепального поранення в голову.

Що штовхнуло Сергія на даний вчинок, належить з'ясувати слідчим. Однак, за однією з версій, він звів рахунки з життям через смертельну хворобу.

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Нагадаємо, в Києві на очах у очевидців хлопець вчинив суїцид: стрибнув з моста в воду і загинув.