Загострення на Кавказі: Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями в стрільбі на кордоні, Пашинян кличе Росію

У ніч на 29 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану відбулася чергова перестрілка, в результаті якої постраждав військовий.

Так, згідно з інформацією Міноборони Азербайджану, угоду про дотримання припинення вогню порушили вірмени. Мовляв, з 2:45 до 3:40 вони активно обстрілювали азербайджанців з автоматів і гранатометів в напрямку села Йухари Шорджа Басаркечарского району. Крім того, продовжують військові, противники з Вірменії кинули більше десятка ручних гранат "Ф-1".

Тим часом Міноборони Вірменії звинуватило в атаці Азербайджан, який нібито обстріляв їх на Гегаркунікській ділянці кордону. В результаті, один з військових був поранений.

Разом з тим в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував розмістити вздовж всього вірмено-азербайджанського кордону російські прикордонні пости - нібито це допоможе дотримуватися домовленостей і повернути мир.

Раніше ми повідомляли, що на кордоні між Вірменією та Азербайджаном 23 липня сталась перестрілка, внаслідок якої з вірменської сторони отримали поранення троє військовослужбовців, а з азербайджанської - загинув один військовий.