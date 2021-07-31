У РФ обурені демонтажем радянської зірки у Львові: в Кремлі озвучили позицію

У Міністерстві закордонних справ РФ незадоволені планами Львівської міськради по демонтажу копії радянського ордена на військовому меморіалі "Марсове поле". МЗС РФ направив аналогічному українському міністерству ноту протесту.

Про це йдеться на сайті російського відомства.

Москва закликає виконати міжнародні зобов'язання і захистити меморіал, присвячений Другій світовій війні:

"Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії та спроб позбавити українських громадян Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - сказано в повідомленні.

Про рішення демонтувати пам'ятний знак, виконаний у вигляді копії радянського ордена, стало відомо 19 липня 2021 року. Звернення з приводу цього об'єкта на Марсовому полі направила громадська організація "Суспільство майбутнього Львів".

Згідно з відповіддю управління охорони історичного середовища Львівської міськради, буде підготовлено відповідне рішення виконкому.

Раніше Росія була незадоволена демонтажем Монумента слави у Львові. Його частини стали експозицією музею "Територія терору".